Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino: cambio ai vertici

È tempo di passaggi di consegna in casa Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino. La prima, l’associazione che riunisce tredici tra le più radicate e autorevoli aziende vitivinicole della Valpolicella ha ufficializzato l’elezione di Luca Speri dell’azienda Speri Viticoltori alla sua presidenza, mentre Giacomo Boscaini di Masi Agricola è stato nominato nuovo presidente di Antica Bottega del Vino, storica realtà enogastronomica veronese, fresca della sua nuova apertura a Cortina.

All'interno del CdA di Famiglie Storiche - nata nel 2009 e oggi comprendente Allegrini, Begali, Bertani, Brigaldara, Guerrieri Rizzardi, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi, Torre D’Orti e Zenato - Luca Speri succede a Pierangelo Tommasi, che dal 2022 ha accompagnato l’Associazione con impegno e visione in un importante tratto del suo percorso rafforzandone la visione identitaria e consolidandone la presenza in Italia e all’estero.

"Lavorerò con spirito di condivisione per dare continuità al percorso dell’associazione cercando di valorizzarne la storia nostra e delle nostre prestigiose denominazioni guardando con fiducia al futuro.” ha dichiarato il neopresidente. Al suo fianco ci saranno come vicepresidenti Maddalena Pasqua di Bisceglie di Musella e Franco Piona di Torre d'Orti, con Pierangelo Tommasi, che rimane nel CdA come past president, e Armando Castagnedi di Tenuta Sant’Antonio come consigliere.

Antica Bottega del Vino è invece il progetto enogastronomico di proprietà di dieci delle aziende di Famiglie Storiche (Allegrini, Begali, Brigaldara, Masi, Musella, Speri, Tedeschi, Tenuta Sant’Antonio, Tommasi e Zenato), punto di riferimento veronese e internazionale per la cultura dell’ospitalità, che si è fatto conoscere a livello mondiale grazie alla sua prestigiosa carta dei vini.

“Raccolgo con rispetto il lavoro svolto finora e i risultati raggiunti, con la consapevolezza della responsabilità che deriva dal guidare una realtà così speciale. Insieme ai soci di Famiglie Storiche, al CdA, alla direzione e a tutto il team continueremo a lavorare con entusiasmo per valorizzare Antica Bottega del Vino, preservandone l’identità, la storia e l’anima, e accompagnandola con equilibrio verso nuove opportunità di crescita.” ha commentato il neopresidente di Antica Bottaga del Vino Giacomo Boscaini.

Il CdA della Bottega sarà poi composto dai vicepresidenti Giordano Begali di Begali e Alberto Zenato di Zenato, mentre Sabrina Tedeschi di Tedeschi rimane all’interno del direttivo come past president.

Con il rinnovo delle cariche, Famiglie Storiche e Antica Bottega del Vino confermano il proprio impegno nel valorizzare il patrimonio culturale ed enologico della Valpolicella, nel segno della continuità e della visione condivisa.