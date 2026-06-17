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Carburanti agricoli: UE in soccorso dell'Irlanda
Approvato regime da 85 mln euro a sostegno delle imprese
La Commissione Europea ha approvato un regime di aiuti di Stato irlandese da 85 milioni di euro per sostenere le imprese agricole che devono far fronte all'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato in caso di crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.Gli...
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EFA News - European Food Agency
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