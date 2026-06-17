Valfrutta amplia la linea Tutto in un Piatto con una nuova proposta che interpreta il cambiamento delle abitudini alimentari: i Bocconcini vegetali con riso in salsa al curry. Una ricetta completa e bilanciata che unisce proteine vegetali e cereali in un unico prodotto, pensata per portare sullo scaffale dei piatti pronti Uht un’offerta più moderna, capace di rispondere a un modo di mangiare sempre più vario, pratico e attento all’equilibrio.

Pensati per chi cerca soluzioni rapide ma appaganti, i Bocconcini vegetali con riso in salsa al curry della gamma Tutto in un Piatto Valfrutta sono pronti in pochi minuti e ideali per il consumo quotidiano. La proposta unisce praticità e ricchezza di gusto, introducendo un profilo più deciso e attuale, in linea con la crescente ricerca di varietà a tavola. Polpette vegetali in salsa alle erbe aromatiche con mix di risi e Polpette Vegetali in salsa mediterranea con bulgur vengono così affiancate da piatti capaci di rinnovare l’offerta con ingredienti vegetali e combinazioni più contemporanee.

La nuova referenza si caratterizza per: - una proposta 100% vegetale, con bocconcini a base di proteine della soia; - un piatto unico completo, con riso bianco lungo; - un gusto deciso e contemporaneo, che arricchisce l’offerta dei piatti pronti. Il risultato è una ricetta che rappresenta un’alternativa vegetale ai piatti pronti più tradizionali, capace di unire praticità, equilibrio e gusto in una soluzione completa.

La linea Tutto in un Piatto Valfrutta si compone di ricette complete e pronte in pochi minuti, pensate per offrire un perfetto equilibrio tra gusto, praticità e benessere sullo scaffale dei piatti pronti Uht. Proposte che uniscono cereali, proteine vegetali, legumi e verdure in piatti unici bilanciati, ideali per chi cerca soluzioni veloci ma appaganti, senza rinunciare alla qualità degli ingredienti. Accanto alle ricette già presenti, ispirate alla tradizione mediterranea e reinterpretate in chiave contemporanea, la linea si arricchisce oggi di una novità che ne amplia ulteriormente il posizionamento.

I Bocconcini vegetali al curry introducono infatti una proposta dal profilo più moderno ed esotico, che unisce proteine vegetali e riso in un piatto completo e distintivo, capace di portare a scaffale nuovi sapori e nuove occasioni di consumo. Una gamma in evoluzione, pensata per rispondere a stili di vita sempre più dinamici e a un consumatore attento alla varietà, al benessere e alla praticità, con ricette che interpretano in modo attuale il mondo dei piatti pronti.

Il mercato dei piatti pronti Uht è in crescita e si sta orientando sempre di più verso soluzioni complete, bilanciate e ricche di proteine vegetali. Oggi vale circa 160 milioni di euro e registra una crescita sia a valore (+3,8%) sia a volume (+2,8%). In particolare, i piatti pronti unici rappresentano il segmento più dinamico, sostenuto da un target più giovane e da consumatori sempre più attenti al benessere, alla qualità percepita e alla varietà dell’alimentazione. In questo contesto, l’introduzione di ricette dal profilo più moderno e distintivo rappresenta una leva importante per l’evoluzione dell’offerta, contribuendo a rendere la categoria sempre più rilevante nel consumo quotidiano.DisponibilitàI nuovi Bocconcini vegetali con riso in salsa al curry della gamma Tutto in un Piatto Valfrutta sono disponibili nei principali canali della Grande Distribuzione e della Distribuzione Organizzata.



