Umbria: completati tutti i progetti per ammodernamento frantoi

Sono stati completati, istruiti e rendicontati tutti i 33 progetti finanziati in Umbria attraverso il Pnrr per l’ammodernamento dei frantoi oleari. La spesa complessiva ammonta a 3 milioni 974mila 945 euro.

Diciannove beneficiari hanno già ricevuto il contributo a saldo, mentre per i restanti quattordici le procedure di erogazione sono in corso e saranno concluse entro giugno, in anticipo rispetto alla scadenza nazionale del 31 agosto. I pagamenti vengono effettuati tramite Agea, l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura.

Il bando, finanziato nell’ambito della Missione 2 del Pnrr “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, era rivolto ai frantoi già attivi e dotati di un’unità produttiva in Umbria. Le risorse erano destinate alla sostituzione e all’ammodernamento degli impianti esistenti, con l’obiettivo di migliorare la qualità dell’olio prodotto, l’efficienza energetica e le prestazioni ambientali del processo di trasformazione.

Gli interventi hanno interessato in particolare decanter, frangitori e gramole. Circa il 40% delle imprese finanziate ha sostituito il decanter, introducendo tecnologie capaci di ridurre sensibilmente i consumi idrici e la quantità di acque di lavorazione da smaltire.

I nuovi frangitori consentono una lavorazione meno aggressiva delle olive, mentre le gramole di ultima generazione, operando in assenza di ossigeno e a temperatura controllata, permettono di preservare maggiormente le caratteristiche qualitative e organolettiche dell’olio extravergine.

Gli investimenti hanno riguardato tre ambiti principali: il miglioramento della stabilità e della conservabilità dell’olio extravergine di oliva; l’aumento dell’efficienza del processo estrattivo e la riduzione dei consumi energetici; la diminuzione dell’impatto ambientale, attraverso un uso più efficiente dell’acqua, una migliore gestione dei reflui e il riutilizzo dei sottoprodotti secondo i principi dell’economia circolare.

Tutti i progetti hanno inoltre rispettato il principio europeo Dnsh, “Do No Significant Harm”, che impone agli investimenti finanziati dal Pnrr di non arrecare danni significativi all’ambiente.

“Il completamento e la rendicontazione totale dei progetti rappresentano un risultato importante per l’Umbria e per l’intera filiera olivicola regionale", sottolinea l’assessore regionale alle Politiche agricole Simona Meloni. "Abbiamo trasformato le risorse del Pnrr in investimenti concreti, sostenendo 33 frantoi nel rinnovamento dei propri impianti e dei processi produttivi. Diciannove contributi sono già stati liquidati e per gli altri quattordici siamo ormai in dirittura d’arrivo”.