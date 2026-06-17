Tartufo Muzzana: Regione Fvg ne incentiva la promozione

"Le produzioni agroalimentari d'eccellenza non sono solo un patrimonio identitario, sono un motore concreto di attrazione turistica. L'enogastronomia e la tradizione culinaria si collocano al primo posto tra i fattori di scelta per i turisti stranieri e il comparto in regione vale già 1,4 miliardi di export, con ampi margini di crescita. Il tartufo di Muzzana è esattamente il tipo di prodotto attorno a cui costruire un'offerta turistica distintiva". Lo ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo del Friuli Venezia-Giulia Sergio Emidio Bini, questa mattina a margine dell'incontro con il sindaco di Muzzana del Turgnano Genziana Buffon e l'assessore comunale alla Tutela del bosco Davide Pavanello.

Al centro del confronto, la promozione del prodotto e del territorio in chiave turistica, anche attraverso la collaborazione con PromoTurismoFvg, facendo leva sul riconoscimento ottenuto dal Comune lo scorso dicembre: Muzzana è entrata a far parte dell'Associazione nazionale Città del Tartufo, diventando la prima località del Friuli Venezia Giulia a ottenere questo titolo. Un risultato che inserisce Muzzana in una rete che conta circa novanta realtà italiane e che unisce produzione, commercializzazione e promozione turistica del tartufo in un unico progetto di sviluppo territoriale.

Il tartufo bianco pregiato friulano cresce nelle aree boschive della Selva di Arvonchi e nel Bosco Coda Manin. Ogni anno nel mese di novembre il Comune di Muzzana ospita un evento interamente dedicato a questo prodotto: Trifule in Fieste è un'appuntamento di riferimento per appassionati e turisti del settore enogastronomico.

"Piccole produzioni di eccellenza come questa", ha concluso Bini, "sono sempre più apprezzate dai visitatori, che oggi ricercano forme di turismo lento ed esperienziale. Il tutto si inserisce in un territorio, quello della Riviera friulana, che vanta un'offerta ricchissima: dal mare alla laguna, passando per percorsi naturalistici unici. Grazie anche al locale distretto del commercio, attivo da circa un anno, che coinvolge dieci comuni, quest'area potrà crescere ancora facendo rete e investendo su una programmazione coordinata".