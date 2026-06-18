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Tetra Pak firma la rivoluzione del tonno: basta lattine
Con l'iberica Jealsa le nuove confezioni in cartone Tetra Recart
Tetra Pak, in collaborazione con il principale produttore spagnolo di prodotti ittici Jealsa, che ha in portafoglio tra gli altri anche il marchio italiano Mare Aperto, ha presentato la prima confezione in cartone del settore per il tonno a lunga conservazione. Confezionata in Tetra Recart, questa innovazione leader di mercato è stata lanciata in Svezia il mese scorso con il rivenditore Axfood nel...
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EFA News - European Food Agency
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