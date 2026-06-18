Italia e Africa sempre più vicine

Africa Finance Corporation (AFC), principale istituzione del continente per le soluzioni infrastrutturali, ha firmato una serie di accordi strategici di cooperazione con importanti partner italiani in occasione dell’AFC–Italy Business Forum a Roma. Il forum ha riunito rappresentanti di alto livello del Governo con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione tra Africa e Italia e promuovere gli obiettivi del Piano Mattei per l’Africa.

Tra i principali risultati del forum strategico, sono stati siglati diversi accordi con Cassa Depositi e Prestiti (CDP), Sace, Confindustria Assafrica & Mediterraneo e Imagro volti a definire un quadro di collaborazione rafforzata negli ambiti del finanziamento delle infrastrutture, del supporto al credito all’esportazione, della preparazione dei progetti, degli approvvigionamenti industriali, del business matchmaking e della partecipazione del settore privato ai progetti sostenuti dall’AFC in tutta l’Africa.

Insieme, le istituzioni lavoreranno per mobilitare capitali e accelerare gli investimenti in settori chiave quali energia e fonti rinnovabili, trasporti e logistica, minerali critici, risorse naturali, industria pesante, manifattura, infrastrutture tecnologiche e corridoi commerciali regionali.

Gli accordi si fondano su una partnership in crescita tra AFC e le istituzioni italiane. Negli ultimi anni, CDP ha messo a disposizione di AFC finanziamenti per 400 milioni di euro, tra cui un prestito da 250 milioni nel 2025, assistito da una garanzia SACE pari all’80%. Queste operazioni rafforzano la fiducia delle istituzioni nella capacità di AFC di realizzare progetti infrastrutturali ad alto impatto nel continente, con particolare attenzione al Corridoio di Lobito.

"AFC–Italy Business Forum - spiega la presidente e ceo di AFC, Samaila Zubairu - nasce per andare oltre il dialogo e creare percorsi concreti di investimento e cooperazione industriale tra Africa e Italia e gli accordi firmati oggi dimostrano questo impegno in modo tangibile. Combinando l’esperienza di AFC nello sviluppo dei progetti e il proprio portafoglio di investimenti con i punti di forza finanziari, industriali e tecnologici dell’Italia, stiamo creando le partnership necessarie per mobilitare capitali, ridurre il rischio degli investimenti e accelerare lo sviluppo industriale in Africa. Queste collaborazioni contribuiranno a trasformare le opportunità in progetti bancabili, rafforzando le catene del valore, creando occupazione e sostenendo una crescita economica sostenibile nel continente".

Aggiunge Lorenzo Ortona, vice coordinatore nazionale del Piano Mattei: "Il Piano Mattei è stato concepito per costruire un partenariato paritario con i Paesi africani, basato su progetti concreti e benefici condivisi. La nostra collaborazione con Africa Finance Corporation incarna pienamente questo spirito: negli ultimi anni AFC si è dimostrata un partner affidabile e competente, capace di tradurre le ambizioni del Piano in iniziative finanziabili e investimenti reali, a beneficio sia delle economie africane sia del sistema italiano. Gli accordi firmati consolidano un percorso già avviato e rafforzano i legami economici tra Italia e continente africano".

Nell’ambito dell’accordo con CDP, AFC e l’istituzione finanziaria italiana per lo sviluppo si esploreranno opportunità di interventi congiunti su progetti strategici, future modalità di finanziamento, iniziative di preparazione dei progetti e collaborazioni con imprese africane e italiane. La partnership sosterrà inoltre l’individuazione e lo sviluppo di progetti finanziabili nei settori prioritari, tra cui infrastrutture, energia, acqua, tutela dell’ambiente, risorse naturali, agricoltura, sicurezza alimentare e manifattura.

Il quadro di cooperazione con Sace, l’agenzia italiana per il credito all’esportazione, si concentrerà sull’utilizzo di garanzie, strumenti di rafforzamento del credito, supporto all’export e meccanismi di condivisione del rischio per attrarre investimenti e favorire una maggiore partecipazione delle imprese italiane ai progetti infrastrutturali e industriali africani.

AFC ha, inoltre, firmato un accordo strategico di cooperazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo, l’organizzazione che sostiene l’internazionalizzazione delle imprese italiane in Africa, Medio Oriente e Turchia. L’intesa rafforzerà l’interazione tra promotori di progetti africani e imprese italiane attraverso missioni imprenditoriali, attività di promozione degli investimenti, iniziative di matchmaking, conferenze e piattaforme di condivisione della conoscenza, volte ad accrescere la partecipazione del settore privato ai progetti di AFC.

"La collaborazione con Africa Finance Corporation rappresenta un’opportunità per sostenere una presenza italiana in Africa più forte ed efficace - sottolinea Enrico Maria Bagnasco, presidente di Confindustria Assafrica & Mediterraneo - Il Memorandum of Understanding appena firmato costituisce un passo importante in questa direzione. Fornisce una base più strutturata alla cooperazione e contribuisce a rafforzare il legame tra AFC e l’industria italiana".