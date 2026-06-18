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ICQRF, 40 anni a presidio del Made in Italy
A servizio della qualità, trasparenza e legalità del sistema agroalimentare
Oggi, l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) celebra il quarantesimo anniversario della propria istituzione e annuncia la presentazione del Report Attività 2025, testimonianza concreta del rafforzamento dell’azione di controllo e tutela del sistema agroalimentare nazionale, che ha come obiettivo la valorizzazione del Made in Italy e la...
sav - 61058
EFA News - European Food Agency
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