ICQRF, 40 anni a presidio del Made in Italy

Oggi, l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressioni Frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) celebra il quarantesimo anniversario della propria istituzione e annuncia la presentazione del Report Attività 2025, testimonianza concreta del rafforzamento dell’azione di controllo e tutela del sistema agroalimentare nazionale, che ha come obiettivo la valorizzazione del Made in Italy e la...