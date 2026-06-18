Caseificio Val d’Aveto, nuova gamma di Kefir

Il Caseificio Val d’Aveto, azienda ligure del Gruppo Sabelli, nata con l’obiettivo di rilanciare la produzione casearia a latte crudo del San Stè e salvaguardare l’identità della valle ligure, lancia la nuova gamma di Kefir con tre varianti diverse, realizzate con il latte intero bovino proveniente esclusivamente dalla Val d’Aveto e dalla limitrofa Val Trebbia e con una lenta fermentazione naturale.

Il Kefir, bevanda fermentata tra le più antiche del mondo, nata tra le montagne del Caucaso, trova oggi una nuova casa nella Val d’Aveto, che fa sua una ricetta ad alto contenuto proteico dal gusto equilibrato e leggermente acidulo, ideale per una colazione o una merenda leggera.

Ad accompagnare la variante tradizionale al Kefir Bianco, ci sono tre nuove proposte: Mirtillo Nero con un colore intenso e un sapore autentico, Miele di Tiglio con la sua dolcezza, e Mango, Lime e Menta, un abbinamento esotico, ma genuino, tipico di ogni prodotto del Caseificio Val d’Aveto.