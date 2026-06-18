Commissione UE: ok aiuti di Stato all'agricoltura in Irlanda

La Commissione Europea ha approvato un regime di aiuti di Stato all'Irlanda da 85 milioni di euro per sostenere le aziende agricole che affrontano l'aumento dei prezzi del carburante causato dalla crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di crisi per gli aiuti di Stato in Medio Oriente (METSAF), adottato dalla Commissione il 29 aprile 2026.

La misura irlandese

L'Irlanda ha notificato alla Commissione un regime da 85 milioni di euro per sostenere le imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli. Il piano mira a mitigare l'impatto dell'aumento dei prezzi del carburante nei mesi di picco di utilizzo per il settore agricolo, ovvero da marzo a luglio 2026. Il programma rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2026.

Il 23 febbraio 2026, il prezzo del carburante in Irlanda era di circa 0,80 € al litro. Il 30 marzo 2026, la cifra è salita a quasi 1,30 € ed è rimasta intorno a questo livello da allora, registrando un incremento del 60%.

L'aiuto assumerà la forma di sovvenzioni dirette basate sul volume di carburante utilizzato nel 2025. Le aziende possono ricevere fino a 0,20 € per ogni litro di carburante acquistato durante il periodo di ammissibilità di 5 mesi.

La Commissione ha valutato il regime in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'UE, che consente agli Stati membri di sostenere lo sviluppo di determinate attività economiche a specifiche condizioni, nonché le sezioni 1 e 2.1 del METSAF.

La Commissione ha constatato che il regime è in linea con le condizioni stabilite nel METSAF. In particolare, l'aiuto sarà concesso sulla base di un piano aziendale con un bilancio stimato chiaro e sarà erogato per sostenere temporaneamente lo sviluppo delle imprese attive nella produzione primaria di prodotti agricoli.

La Commissione ha concluso che il regime è "necessario, opportuno e proporzionato" per facilitare lo sviluppo di un'attività economica e non influisce sulle condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. Su queste basi, ha approvato il regime irlandese ai sensi delle norme UE sugli aiuti di Stato.

Contesto generale

Il 29 aprile 2026, la Commissione ha adottato il METSAF per consentire agli Stati membri di sostenere l'economia dell'UE nel contesto della crisi in Medio Oriente. Il METSAF è un quadro mirato e temporaneo volto ad affrontare gli effetti della crisi su alcuni dei settori economici più esposti: agricoltura, pesca, trasporti e industrie ad alta intensità energetica. Il METSAF resterà in vigore fino al 31 dicembre 2026. Durante il suo periodo di applicazione, la Commissione esaminerà il contenuto, l'ambito e la durata del quadro alla luce degli sviluppi in Medio Oriente e della situazione economica generale.

Se, da un lato, la transizione verso un'economia pulita rimane la soluzione a lungo termine per proteggere le imprese dell'UE dagli effetti degli shock energetici globali, dall'altro il METSAF consente agli Stati membri di agire immediatamente per garantire che la crescita delle aziende più esposte non sia irrimediabilmente ostacolata dalla crisi attuale.A tal fine, il sostegno può assumere varie forme per le imprese attive nei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti.

Ciò include aiuti basati sul consumo effettivo per coprire parte degli aumenti dei prezzi del carburante o dei fertilizzanti, e un approccio semplificato per piccoli importi di aiuto.Il METSAF include anche un adeguamento temporaneo al quadro sugli aiuti di Stato per il Clean Industrial Deal (CISAF), consentendo un'ulteriore flessibilità e intensità di aiuto più elevate per far fronte ai picchi dei prezzi dell'elettricità.