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Fertilizzanti, ecco cosa cambia
Misure finanziate nell'ambito dell'attuale bilancio della PAC: una risposta temporanea
Il Consiglio europeo ha concordato ieri la posizione degli Stati membri volta ad aiutare gli agricoltori europei a far fronte al forte aumento dei prezzi dei fertilizzanti causato dalla recente crisi in Medio Oriente. La presidenza ha ricevuto un mandato che consentirà di raggiungere un rapido accordo con il Parlamento europeo in prima lettura. Il regolamento proposto offrirebbe agli Stati membri...
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EFA News - European Food Agency
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