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Scontro fra colossi dairy: Danone cita in giudizio Chobani
L'accusa è di etichettatura ingannevole degli yogurt Chobani 20g Protein
Secondo indiscrezioni il colosso francese Danone avrebbe intentato una causa contro un altro colosso, questa volta statunitense, ossia Chobani leader mondiale nella produzione di yogurt greco. La multinazionale transalpina sostiene che il produttore di yogurt statunitense "trarrebbe in inganno" i consumatori riguardo al contenuto proteico dei suoi prodotti "Chobani 20g Protein".La denuncia, depositata...
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EFA News - European Food Agency
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