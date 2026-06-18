Selenella: vendite a volume in crescita nel 2025

Anche a fronte di un contesto produttivo e commerciale complesso, segnato da una forte pressione competitiva sui prezzi dovuta alla sovrapproduzione nei principali Paesi europei, Selenella - Consorzio Patata Italiana di Qualità - chiude la campagna pataticola 2025/26 con risultati più che positivi per la propria filiera: nel 2025 il Consorzio ha infatti registrato volumi complessivi venduti pari a oltre 46,7 milioni di kg, in crescita rispetto ai circa 42,2 milioni di kg del 2024.

Tutti i produttori Selenella hanno poi beneficiato di una liquidazione in controtendenza rispetto a quanto registrato in molte aree del comparto nazionale, perché significativamente più elevata e tra le migliori a livello nazionale ed europeo. Un risultato che conferma la validità del modello organizzativo Selenella, orientato a una gestione efficace del valore lungo tutta la filiera.

Un elemento distintivo del sistema è rappresentato dal progetto “Qualità e tutela del valore”, che prevede non solo un disciplinare stringente e una produzione certificata, ma anche un contratto che protegge dalle oscillazioni di mercato. “Il nostro sistema permette agli agricoltori di lavorare con maggiore stabilità e di programmare gli investimenti con maggiore serenità. È un approccio che, oggi più che mai, dimostra tutta la sua validità”, afferma Massimo Cristiani, presidente di Selenella.

I risultati della campagna 2025/26 confermano come le produzioni Selenella abbiano registrato performance superiori alla media nazionale, sia in termini di valore generato sia di remunerazione per i produttori. Il quadro emerge in modo ancora più evidente nel confronto con lo scenario europeo, dove l’eccesso di offerta ha esercitato una forte pressione sui prezzi, mentre il sistema organizzato della patata dell'Emilia-Romagna ha dimostrato una maggiore capacità di tenuta, anche grazie alla programmazione e alla regolazione dell’offerta.

Guardando al futuro, Selenella continuerà a investire in ricerca varietale e nell’evoluzione delle tecniche agronomiche, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la competitività della filiera e garantire valore stabile ai produttori, oltre a potenziare la comunicazione e le relazioni con la Gdo, per raggiungere un numero sempre maggiore di consumatori.