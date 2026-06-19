Distilleria Nardini, due nuovi prodotti dedicati al tempo lento

In casa Nardini nascono due prodotti che raccontano la bellezza del tempo e dei diversi modi di interpretare il suo ritmo. Se a volte è necessario cogliere l’attimo prima che svanisca, altre invece è giusto attendere con pazienza e dedizione, e lasciare che lo scorrere dei giorni, dei mesi e degli anni sia in grado di regalare al presente qualcosa di straordinariamente bello. Da questi due tempi nascono Hylde e Riserva XX Secolo.

La prima, Hylde, é ispirata alla freschezza di una stagione, la seconda, Riserva XX Secolo, attesa con pazienza e dedizione. Due prodotti molto diversi per stile, occasione di consumo e identità, ma accomunati dalla stessa idea di qualità: trasformare la materia prima in un momento di gusto definito, riconoscibile e coerente con il patrimonio Nardini.

Hylde, la forza gentile del sambuco

C’è una leggenda nordica che racconta di HyldeMoer, lo spirito benevolo dell’albero di sambuco, custode dei suoi fiori, simbolo di rispetto e armonia con la natura. È da questa figura, discreta, radicata e gentile, che prende il nome questo liquore.

I fiori di Sambucus nigra sbocciano tra aprile e maggio, ed è proprio in quella breve finestra di tempo, nel momento di massima espressione aromatica, che vengono raccolti a mano. Subito dopo la raccolta le infiorescenze vengono essiccate con cura per preservarne la fragranza naturale, delicatamente dolce e floreale.

I fiori subiscono poi un preciso processo di trasformazione che permette di ottenere una tintura capace di racchiudere le componenti aromatiche più fini ed eleganti dei fiori di Sambuco. Il savoir-faire liquoristico di Distilleria Nardini interpreta questa base aromatica attraverso la propria esperienza nell’arte della liquoristica, dando vita a un liquore limpido, aromaticamente ricco e di colore ambrato, in cui il fiore di sambuco è protagonista assoluto. Al naso emergono note floreali e fruttate, con delicate sfumature di frutta matura e miele. Al palato è morbido, avvolgente, con una moderata dolcezza e un finale leggermente speziato. Con una gradazione di 20% vol., Hylde è ideale nella miscelazione leggera e nel suo perfect serve con Hugo Spritz.

Riserva XX Secolo, ventisei anni in botte

Nessuna leggenda invece per Riserva XX Secolo, che si affida solo al lento e intimo dialogo con il tempo, per ricordarci, ancora una volta, la sua fondamentale importanza. Invecchiata ventisei anni nella botte n. 305 di rovere di Slavonia, custodita nelle cantine Nardini, prende origine da un’accurata selezione di vinacce provenienti da vitigni storici situati tra i fiumi Brenta e Piave. La distillazione discontinua a caldaiette a vapore sottovuoto, secondo il metodo Nardini, ne esalta purezza, morbidezza e armonia fin dall’inizio del suo lungo viaggio.

Prodotta in sole mille bottiglie numerate, Riserva XX Secolo è un prodotto irripetibile. Quella botte non esisterà più e quei ventisei anni non torneranno. Così ogni bottiglia diventa un attimo di quel tempo, che ora esiste ma in un’altra forma.

Alla vista si presenta di colore giallo ambrato brillante, con riflessi caldi. Al naso offre un profilo ampio e definito, con note di cioccolato fondente, frutta rossa matura e spezie dolci. Al palato è rotonda e vellutata, con una struttura equilibrata e una persistenza lunga e armoniosa. La gradazione è di 44,5% vol.

“Abbiamo deciso di presentare insieme Hylde e Riserva XX Secolo proprio perché raccontano due modi diversi di interpretare e usare il tempo - racconta l’AD di Distilleria Nardini, Michele Viscidi - Sono due prodotti molto differenti, ma entrambi nascono dalla stessa attenzione alla materia prima, al metodo e alla qualità che da sempre guidano Distilleria Nardini. Da oltre due secoli il nostro lavoro è custodire una tradizione, certo, ma anche continuare a farla evolvere, perché il futuro necessita della stessa cura che abbiamo sempre riservato al passato”.

Aggiunge Alice Lucchi, Global Head of Marketing di Distilleria Nardini: “Hylde e Riserva XX Secolo rappresentano due strade apparentemente parallele che trovano però il modo di incontrarsi. Da un lato un liquore contemporaneo, fresco e versatile, pensato anche per intercettare nuove occasioni di consumo, dall’altro una Riserva rara, numerata, che esprime il valore più profondo della nostra storia. Presentarli insieme significa rafforzare l’identità di un marchio che sa parlare linguaggi diversi, ma è capace di restare sempre fortemente riconoscibile”.

Con Hylde e Riserva XX Secolo, Distilleria Nardini amplia il proprio racconto attraverso due prodotti che esplorano territori sensoriali lontani ma complementari, e due modi diversi di abitare il tempo: quello breve, fragrante della primavera, e quello lungo, silenzioso e paziente della botte. Che sia l’attesa di un solo giorno o di mezzo secolo, il tempo ha sempre qualcosa di straordinario da offrire.