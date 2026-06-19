Popeyes: inaugurato 25° locale italiano

Popeyes – Famous Louisiana Chicken – raggiunge i 25 ristoranti in Italia in meno di due anni dal suo ingresso nel mercato, confermandosi tra i brand con il ritmo di crescita più rapido nel segmento Qsr. Questo importante traguardo arriva dopo la recente apertura del ristorante di Vicenza (Viale Mazzini), che rafforza la presenza del brand nel Nord Est, e di quello di Parma, il primo ristorante in Emilia-Romagna.

Le recenti inaugurazioni segnano un ulteriore passo avanti nel piano di espansione e hanno contribuito ad ampliare ulteriormente la presenza del brand, oggi attivo in regioni come Lombardia, Lazio, Piemonte, Abruzzo, Sardegna, Emilia-Romagna e Veneto. Dal suo arrivo in Italia, nel novembre 2024, Popeyes ha avviato un piano di sviluppo ambizioso, basato su location strategiche tra centri urbani, aree ad alto traffico e centri commerciali, con l’obiettivo di raggiungere 50 ristoranti in tre anni, creare oltre 1000 posti di lavoro e arrivare in nuove regioni d’Italia.

La crescita di Popeyes è sostenuta anche da una forte riscontro da porte del pubblico. Dall’arrivo nel Paese, sono state vendute oltre 200 tonnellate di pollo. A Milano, in particolare, è stato venduto almeno un prodotto Popeyes — tra tender, spicy wing, pezzi di pollo e sandwich — per ogni abitante della città. Dati che evidenziano una rapida adozione del brand e una sempre maggiore connessione con i consumatori italiani. "Il nostro obiettivo è continuare a crescere e consolidarci come uno dei principali punti di riferimento nel segmento del pollo in Italia, portando Popeyes in sempre più città italiane", commenta Alessandro Carluccio, General Manager di Popeyes Italia.

L'azienda spiega che il successo di Popeyes si basa su una proposta gastronomica fortemente identitaria, ispirata alle sue origini della Louisiana. Il pollo — cuore del menù — viene marinato per 12 ore in una miscela di spezie cajun, impanato a mano e preparato al momento in ogni ristorante, per garantire un risultato croccante e succoso. Il menù include sandwich, tenders, nuggets, bone-in chicken e wings, insieme a contorni e salse pensate per completare l’esperienza Popeyes Prodotti come le salse Dip N’ Drip contribuiscono inoltre a rendere l’esperienza più conviviale e condivisibile, in linea con i nuovi trend di consumo e con la dimensione social del brand.