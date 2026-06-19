Il.Roero monta in sella

In un momento storico in cui cresce l'attenzione verso l'alimentazione consapevole, la qualità delle materie prime e il loro ruolo nel benessere fisico, il Distretto del Cibo del Roero porta alla Granfondo La Fausto Coppi un contributo concreto fatto di prodotti autentici, filiere controllate e conoscenze scientifiche.

Sabato 27 giugno, nell'ambito di uno dei più importanti eventi ciclistici internazionali, il Distretto e i suoi prodotti saranno protagonisti di due importanti momenti istituzionali per le autorità e di due conferenze aperte al pubblico. Obiettivo: raccontare come le eccellenze agroalimentari del Roero possano rappresentare una risposta efficace, sana e attualissima rispetto alle esigenze di nutrizione, energia e salute.

Il primo appuntamento, in programma dalle ore 12 alle 13, sarà dedicato al tema "Energia e salute: dal Roero la risposta pronta di miele, frutta, erbe, nettari e distillati". Produttori ed esperti approfondiranno le proprietà nutrizionali di alcune delle principali produzioni del territorio, evidenziandone il contributo nella preparazione all'attività sportiva e nel recupero post-competizione.

Dalle ore 13 alle 14 si terrà invece l'incontro "Bra, due DOP casearie e la celebre Salsiccia di Bra: i simboli del Roero si raccontano", dedicato a tre prodotti che rappresentano al meglio l'identità gastronomica del territorio. Attraverso il racconto della loro storia, delle tecniche produttive e delle caratteristiche organolettiche, verrà evidenziato il valore nutrizionale, culturale e ambientale delle produzioni a filiera corta. Interverranno Luigi Barbero, direttore del Consorzio della Salsiccia di Bra, e Silvio Artusio Comba.

Insieme al Consorzio della Salsiccia di Bra, inoltre, il Distretto del Cibo del Roero sarà anche sotto i riflettori durante due importanti momenti istituzionali: i saluti ufficiali all’Ambasciatore della Danimarca, nel Salone d'Onore del Municipio di Cuneo e la cena di gala con i Campioni Olimpici, durante le quali si potranno assaggiare i pregiati vini roerini, pesche profumate, le due DOP casearie legate a Bra (Bra tenero e Bra duro) e la celebre salsiccia di vitello.

"Oggi parlare di alimentazione significa parlare di salute, sostenibilità e qualità della vita - sottolinea il presidente del Distretto del Cibo del Roero, Silvio Artusio Comba - Le produzioni del nostro territorio non sono soltanto eccellenze gastronomiche, ma rappresentano un patrimonio di competenze, biodiversità e cultura alimentare che può offrire risposte concrete alle esigenze di chi pratica sport e, più in generale, di chi cerca un'alimentazione sana e consapevole. La Granfondo Fausto Coppi rappresenta il contesto ideale per raccontare questo legame tra territorio, benessere e qualità delle produzioni locali".



