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CLARA MOSCHINI

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A Firenze vino e moda vanno a braccetto

Al Future for fashion le narrazioni di Antonio Arrighi viticoltore dell'Elba e del designer Niccolò Pasqualetti

Si è svolta ieri la quinta edizione di Future For Fashion, l'appuntamento, ideato e promosso da Centro di Firenze per la Moda Italiana e Confindustria Toscana Centro e Costa, che per un giorno ha trasformato Firenze nel centro del dibattito strategico sul futuro del sistema moda italiano. Future For Fashion nasce dall'esigenza di restituire alla moda la capacità di attrarre le nuove generazioni, pe...

Fc - 61111

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