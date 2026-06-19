Delivery on the road per il nuovo contratto

Confcommercio, Conftrasporto e AssoDelivery hanno ribadito il proprio impegno nel percorso negoziale avviato il 19 maggio con le organizzazioni sindacali per la definizione di un nuovo contratto collettivo nazionale dedicato al comparto del delivery. Il confronto, che procede attraverso incontri regolari, si svolge in un clima definito “costruttivo” dalle parti coinvolte.

L’obiettivo è quello di arrivare a un impianto di regole più chiaro, moderno e sostenibile, capace di tenere insieme le trasformazioni organizzative che oggi caratterizzano il mercato delle consegne e le esigenze di lavoratori, inclusi gli autonomi, e imprese.

Il settore del delivery è una realtà ormai strutturale dell’economia italiana, in grado di generare occupazione, attrarre investimenti e stimolare innovazione. In questo contesto, il tavolo negoziale punta a definire un quadro contrattuale aggiornato che riconosca la complessità delle nuove forme di lavoro e di organizzazione della logistica dell’ultimo miglio.

Le associazioni sottolineano, inoltre, come il dialogo si inserisca in un perimetro normativo già riconosciuto dalla legislazione italiana ed europea, che disciplina e legittima le attività del comparto. La partecipazione al confronto è quindi orientata, nelle intenzioni delle parti datoriali, a rafforzare il sistema di tutele e garanzie per chi opera nel settore.

In questo contesto, Pasquale Russo, presidente di Conftrasporto e vicepresidente di Confcommercio, ha sottolineata che "ogni forma di lavoro merita dignità, tutele adeguate e regole certe. L'obiettivo è rafforzare le tutele e le protezioni dei lavoratori, costruendo una regolamentazione moderna ed equilibrata per una modalità di lavoro che esiste già e che necessita di regole sempre più chiare. Per questo riteniamo che il dialogo tra le parti sociali rappresenti la sede più appropriata per individuare soluzioni condivise e in grado di garantire maggiore certezza per tutti gli attori coinvolti”.

Il percorso negoziale è un passaggio significativo per consolidare il quadro regolatorio del settore, sostenerne lo sviluppo e garantire al tempo stesso maggiori tutele e opportunità per tutti i soggetti coinvolti.