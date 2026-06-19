Lazio. Vitivinicolo: prorogati termini aiuti per promozione in Paesi terzi

Con la determinazione n° G08291 del 18 giugno sono stati prorogati al 30 giugno 2026 i termini di presentazione delle domande di contributo relative all’Intervento settoriale vitivinicolo della Promozione sui mercati dei Paesi terzi, Avviso disposto per la Campagna 2026/2027 della Regione Lazio. Oggetto del sostegno sono contributi a fondo perduto, nella misura massima del 50% della spesa ammessa, per la realizzazione di interventi di promozione sui mercati esteri - extra Unione Europea - del vino prodotto dalle cantine laziali.

Possono essere finanziati progetti, in ambito regionale o multiregionale, che abbiano ad oggetto: azioni di pubbliche relazioni, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti vinicoli, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente; partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale; di realizzazione di campagne di informazione, in particolare sui regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica; realizzazione di studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all’ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato; di studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione. Le imprese possono partecipare singolarmente oppure in associazione temporanea con altri produttori o aggregandosi a progetti promossi dalle associazioni vitivinicole.

Le domande possono prevedere l’erogazione di una anticipazione, pari all’80% del contributo ammesso dietro presentazione di garanzia fideiussoria o prevedere il pagamento a fine lavori. I progetti ammessi al sostegno devono avere durata annuale, nel caso di progetti che prevedano l’erogazione di anticipazione le azioni potranno essere svolte a partire dal 16 ottobre 2026 e termine al 15 ottobre 2027, nel caso invece di progetti senza richiesta di anticipazione il termine è stabilito al 30 agosto 2027.

Per la campagna 2026/2027 la Regione Lazio ha aderito alla piattaforma informatica per la presentazione e la gestione amministrativa dei progetti di promozione. Le domande, pertanto, devono essere compilate e presentate utilizzando esclusivamente l’applicativo presente su portale dedicato Sian.

Informazioni sulle disposizioni nazionali sono anche disponibili sul sito istituzionale del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste alla pagina: https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/24474;