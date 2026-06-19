Chianti Docg: chance di mercato nel Sud-Est asiatico

A Bangkok e Ho Chi Minh City tanti appassionati del mondo Chianti docg: non solo del vino, ma di tutto ciò che ruota intorno alla cultura vitivinicola. Si è chiuso il Chianti Lovers Asian Tour 2026, il percorso promozionale con cui il Consorzio Vino Chianti ha portato in Asia il racconto della denominazione, delle colline toscane e di una tradizione enologica che rappresenta uno dei simboli più ri...