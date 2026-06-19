Patata Romagna: si punta sull'innovazione varietale

Dare un futuro alla Patata di Romagna significa lavorare su identità territoriale, ricerca varietale, qualità del prodotto e redditività delle imprese agricole. È con questo obiettivo che prosegue il percorso promosso da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini per valorizzare una coltura storicamente presente nell’areale romagnolo e oggi chiamata a confrontarsi con un contesto produttivo sempre più co...