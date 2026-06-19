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Patata Romagna: si punta sull'innovazione varietale
Il 9 luglio presentazione dei risultati del campo sperimentale di San Mauro Pascoli
Dare un futuro alla Patata di Romagna significa lavorare su identità territoriale, ricerca varietale, qualità del prodotto e redditività delle imprese agricole. È con questo obiettivo che prosegue il percorso promosso da Confagricoltura Forlì-Cesena e Rimini per valorizzare una coltura storicamente presente nell’areale romagnolo e oggi chiamata a confrontarsi con un contesto produttivo sempre più co...
lml - 61123
EFA News - European Food Agency
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