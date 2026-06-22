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Danone, rotta verso l'Asia-Pacific
Due accordi in Australia: compra Made e rileva da Saputo il 49% della jv nel lattiero-caseario
Danone ha annunciato oggi di aver siglato due accordi definitivi che le consentiranno di espandere la propria presenza nella regione dell'Asia-Pacifico (APAC) nel settore in forte crescita della nutrizione sana. Il primo accordo riguarda l'acquisizione di MADE Group, azienda in rapida crescita con sede in Australia e un portafoglio incentrato sulla salute. Secondo accordo è quello concernente l'acquisizione...
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EFA News - European Food Agency
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