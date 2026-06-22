Danone, rotta verso l'Asia-Pacific

Danone ha annunciato oggi di aver siglato due accordi definitivi che le consentiranno di espandere la propria presenza nella regione dell'Asia-Pacifico (APAC) nel settore in forte crescita della nutrizione sana. Il primo accordo riguarda l'acquisizione di MADE Group, azienda in rapida crescita con sede in Australia e un portafoglio incentrato sulla salute. Secondo accordo è quello concernente l'acquisizione...