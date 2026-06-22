Camst Group: ricavi e utili in crescita

Camst Group ha chiuso il 2025 con 610 milioni di euro di ricavi, un Ebitda di 26 milioni di euro e un utile di 13,6 milioni di euro. Significativo anche il dato della riduzione dell'indebitamento: la posizione finanziaria netta (Pfn) si attesta a 65 milioni di euro, quasi 25 milioni in meno rispetto al 2024, con un rapporto Pfn/Ebitda che migliora da 2,9 a 2,5. Il patrimonio netto del gruppo sale a 142 milioni di euro.

Sono i principali dati del bilancio 2025 approvato ieri sera dall'assemblea generale dei soci di Camst Group, riunitasi al Paladozza di Bologna. L'appuntamento bolognese, a cui hanno preso parte circa 500 persone, è stato l'ultima tappa di un percorso che ha coinvolto complessivamente 1.800 soci in otto incontri territoriali in Piemonte, Toscana, Emilia, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Veneto e Romagna, svolti nelle settimane precedenti.

Per la capogruppo Camst, i ricavi si attestano a 544 milioni di euro, con un utile ante imposte di 4,8 milioni di euro. In crescita anche la fiducia dei soci nella cooperativa, testimoniata dall'aumento di circa 3 milioni di euro del prestito sociale rispetto all'anno precedente, che raggiunge i 52 milioni di euro.

Camst conta oggi 6.481 soci lavoratori e 3.848 soci sovventori. Il gruppo distribuisce ogni anno oltre 80 milioni di pasti e gestisce complessivamente 1.853 attività in Italia di cui 319 gestioni di facility services, a cui si affiancano 90 ristoranti self-service e bar e 41 centri cottura. Si registrano risultati positivi anche sul fronte degli appalti pubblici, con 280 gare della Pubblica amministrazione vinte nel corso del 2025, tra cui la gestione della ristorazione per l’Esercito (ministero della Difesa) nei lotti della Sardegna e del Piemonte.

Cresce inoltre la Cheval Blanc in Danimarca che chiude il 2025 con un fatturato di 44,2 milioni di euro, in aumento (+9%) rispetto ai 40,5 milioni del 2024, e dando lavoro a 346 dipendenti. “Il 2025 è stato un anno positivo per il nostro core business: i risultati economici sono in linea con il piano strategico e con il budget che avevamo definito. È un dato che conferma la solidità del gruppo e la nostra capacità di innovare e migliorare costantemente l’offerta”, dichiara Francesco Malaguti, presidente di Camst group, che accenna anche al premio ‘Tempo speso bene’ e alle borse di studio consegnate, che "raccontano una cooperativa che continua a mettere al centro le persone, valorizzando il loro percorso e restando vicina alle comunità in cui opera”.

Il 2025 ha visto Camst group ampliare la propria presenza sul territorio con quattro nuove aperture, tra nuovi format e riqualificazioni di spazi esistenti. A Civitanova Marche ha aperto Tavolamica Noi, un ristorante self-service con bar, caffetteria e pizzeria nella zona industriale A della città: un investimento di circa 350mila euro, 10 nuovi posti di lavoro e la quinta presenza Tavolamica nelle Marche, regione in cui Camst opera dagli anni '90.A Bastia Umbra, all'interno del centro fieristico Umbriafiere, ha preso vita Prendiamoci Gusto, nato dalla completa riqualificazione di uno spazio rimasto chiuso per anni. Grazie un investimento di circa 200mila euro, sono stati creati 220 posti a sedere e 6-7 nuovi posti di lavoro.