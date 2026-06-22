Granarolo, on air il nuovo spot Yomo

Granarolo lancia la nuova campagna di comunicazione dedicata al nuovo yogurt cremoso Yomo Senza Zuccheri Aggiunti e Senza Edulcoranti, l’inedita e innovativa novità lanciata a maggio 2026 confermando la centralità dello storico brand Yomo, dal 1947 sinonimo dello yogurt italiano per eccellenza, nella strategia di innovazione del Gruppo e nel presidio dei segmenti legati al benessere. Il piano di c...