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Agricoltura e acquacoltura. UE: sostegno a imprese francesi
212 mln euro di aiuti per sopperire all'aumento dei prezzi del carburante
La Commissione Europea ha approvato un regime di aiuti di Stato francese da 212 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e dell'acquacoltura che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione...
lml - 61154
EFA News - European Food Agency
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