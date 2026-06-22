Agricoltura e acquacoltura. UE: sostegno a imprese francesi

La Commissione Europea ha approvato un regime di aiuti di Stato francese da 212 milioni di euro a sostegno delle imprese agricole e dell'acquacoltura che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante a causa della crisi in Medio Oriente. Il regime è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione...