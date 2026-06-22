Pesca e acquacoltura. UE sostiene imprese irlandesi

La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti di Stato irlandese da 15 milioni di euro a sostegno delle imprese di pesca e acquacoltura che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il programma è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il...