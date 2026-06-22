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Pesca e acquacoltura. UE sostiene imprese irlandesi
Aiuti da 15 mln euro per copertura costi da aumento prezzi carburante
La Commissione europea ha approvato un programma di aiuti di Stato irlandese da 15 milioni di euro a sostegno delle imprese di pesca e acquacoltura che si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi del carburante dovuto alla crisi in Medio Oriente. Il programma è stato approvato nell'ambito del Quadro temporaneo di aiuti di Stato per la crisi in Medio Oriente (Metsaf), adottato dalla Commissione il...
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EFA News - European Food Agency
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