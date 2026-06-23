Onaf, si insedia il nuovo direttivo

Domenica 21 giugno 2026 segna l’inizio di un nuovo corso per Onaf- Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio, nata nel 1989 a Cuneo, che oggi conta oltre 2.500 soci attivi distribuiti in 44 delegazioni di tutta Italia. A seguito delle elezioni svoltesi il 31 maggio, il nuovo consiglio direttivo si è riunito nella Sala delle Maschere del Castello di Grinzane Cavour, sede istituzionale di Onaf.

Nella riunione è stato eletto Giampaolo Gaiarin come nuovo presidente, il quale sostituisce Pier Carlo Adami che ha condotto l’associazione per molti anni. Gaiarin ha indicato come vicepresidenti Giuseppina Ortalizio e Pier Angelo Battaglino rispettivamente Delegata di Bari-Brindisi-Lecce Delegato di Cuneo.

È stato anche nominato il Comitato Esecutivo composto da Giampaolo Gaiarin, Giuseppina Ortalizio, Pier Angelo Battaglino, Samantha Burello, Maurizio Mazzarella e Riccardo Sartoris.

"Onaf può contare su un consiglio forte, coeso, compatto e motivato - ha esordito il neo presidente Giampaolo Gaiarin - Sarò il presidente di tutti e non di una parte. Dobbiamo ricordare che non c’è futuro senza memoria. È doveroso, quindi, riconoscere che ciò che siamo oggi lo dobbiamo a Piercarlo Adami, che ha guidato l’Associazione negli ultimi decenni e l’ha portata a diffondersi in tutta Italia come è ora. Nell’ultima Assemblea nazionale, però, è emersa la volontà di un cambio di passo e l’apertura verso approcci nuovi, pur custodendo e mantenendo tutto ciò che di buono e positivo si legge nella nostra storia. E questo sarà il nostro obiettivo primario. Per attuarlo ho voluto coinvolgere gran parte dei Consiglieri in diverse commissioni, in cui ciascuno, secondo le proprie attitudini, potrà svolgere nel modo più proficuo e professionale il compito che gli è stato affidato. A tutti quanti hanno risposto con diffusa e proattiva disponibilità, va il mio più sincero ringraziamento".

Il Consiglio Direttivo Nazionale rimarrà in carica per i prossimi quattro anni.