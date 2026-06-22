Velier, in catalogo Vouette & Sorbée Champagne

Velier, il distributore spirit con sede a Genova guidato da Luca Gargano, annunciare ("con orgoglio") l’ingresso di Champagne Vouette & Sorbée nella famiglia Triple A, protocollo e catalogo di soli vini naturali nato nel 2003 in seno al distributore Velier. La maison è diventata in poco più di vent'anni un punto di riferimento assoluto per chi cerca nello champagne non solo finezza e personalità, ma coscienza agricola, identità territoriale e libertà di stile.

Fondata e guidata da Bertrand Gautherot a Buxières-sur-Arce, nel dipartimento dell’Aube (Côte des Bar), Vouette & Sorbée è tra i nomi che hanno cambiato le regole del gioco, contribuendo in modo decisivo allo sviluppo di un pensiero che, dopo l’epoca dominata dal racconto delle grandi maison, ha rimesso al centro il vigneto, il villaggio, la parcella e la mano del produttore.

Rivoluzione in vigna

La forza di Vouette & Sorbée nasce da una scelta netta: agricoltura biologica e biodinamica come atto fondativo, non come trend. Il domaine è certificato Demeter dal 1998 ed è considerato come una delle realtà che hanno aperto la strada a un approccio agricolo più avanzato in Côte des Bar. È un lavoro che si traduce in 5 ettari di vigne vive, suoli curati, vendemmie manuali e una visione coerente: lo Champagne non come prodotto “standardizzato”, ma come vino, e come fotografia fedele del luogo. Negli ultimi anni la figlia Heloise affianca Bertrand nelle vigne, dopo gli studi di viticoltura ed enologia.

Tecnica e stile

In cantina la filosofia è altrettanto precisa: fermentazioni con lieviti indigeni, vinificazioni in legno e una ricerca di trasparenza espressiva che passa anche da scelte radicali come la sboccatura “à la volée” e l’assenza di liqueur de dosage. Il risultato è uno stile riconoscibile: Champagne di terroir dotati di grande energia, dove la trama minerale e la vinosità non sono un effetto speciale, ma la conseguenza naturale di scelte agricole e di cantina.

Dare valore a una zona prima “sottovalutata”

Vouette & Sorbée è tra i nomi che hanno contribuito a riposizionare la Côte des Bar nel panorama mondiale dello Champagne. Un’area meridionale, spesso rimasta ai margini del racconto mainstream, ma capace di identità straordinarie anche grazie a produttori come la famiglia Gautherot, diventati dei modelli d’ispirazione per appassionati e professionisti.

Vouette & Sorbée prende il nome dai suoi due vigneti principali: Vouette, su suoli kimmeridgiani che condivide con Chablis, e Sorbée, su suoli portlandiani, anch’essi presenti a Chablis. A questi si aggiungono Biaunes, Chatel, Fonnet su marne kimmeridgiane, a pochi passi dalla cantina.

Le cuvée: precisione, parcella, carattere

All’interno della selezione spiccano interpretazioni ormai leggendarie, tra cui: