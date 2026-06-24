Minibond da 5 mln per Salerno Pesca

Cherry Bank S.p.A ha assistito Salerno Pesca Srl nel collocamento di un minibond per complessivi 5 milioni di euro. La Banca ha svolto il ruolo di arranger e collocatore dell’emissione, oltre che sottoscrittore di una quota al fianco di Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e Mediocredito Centrale (MCC). Il minibond servirà a sostenere la crescita prevista dal piano industriale di Salerno Pesca, supportandone l’espansione della capacità produttiva e il posizionamento internazionale, anche con l’ingresso in nuovi mercati.

Salerno Pesca Srl, fondata nel 2013 nell’omonima città campana, è un primario player attivo nel settore ittico nazionale. La società è specializzata nella vendita all’ingrosso e dettaglio di prodotti freschi e congelati, con una filiera integrata che va dalla pesca alla gestione logistica, lavorazione e distribuzione in Italia e all’estero.

Si tratta della seconda emissione per la società, avendo Salerno Pesca già partecipato al programma Garanzia Campania Bond. Il prestito obbligazionario, che ha durata di cinque anni (scadenza 2031) e rimborso con un anno di preammortamento, è caratterizzato da un tasso di interesse variabile con un pagamento degli interessi su base semestrale.

“Questa operazione - spiega Andrea Florio, Head of Alternative Investments di Cherry Bank - conferma la volontà di Cherry Bank di supportare strategicamente le imprese nell'accesso al mercato dei capitali alternativi con strutture finanziarie efficienti e capaci sia di attrarre investitori istituzionali di primissimo piano come CDP e MCC sia di accelerare progetti di internazionalizzazione”.

Salerno Pesca, con sede a Salerno, si occupa del commercio all’ingrosso e al dettaglio dei prodotti ittici della pesca, freschi, congelati, surgelati, frutti di mare. Nel 2025, il fatturato stimato di Salerno Pesca S.r.l. ha raggiunto circa 46,2 milioni di euro evidenziando un trend di forte crescita negli ultimi anni, dopo aver chiuso il 2024 a quota 41,47 milioni di euro con 2,7 milioni di utile.

La società è nata nel 2013 dall’imprenditore di origini egiziane Eid El Salah Dorgham: fortemente radicata nella tradizione marinara della città campana e del suo porto antico, si occupa di pesca e distribuzione di pesce e frutti di mare, servendo tanto il mercato locale quanto quello nazionale. Leader sul mercato internazionale, l’azienda ha stretto una partnership con King Fish For Investment Spa e si avvale di una flotta di 40 pescherecci in Egitto, tutti equipaggiati con le più moderne attrezzature per il congelamento a bordo, preservando la freschezza del pescato, tra cui gamberi rossi, seppie, polpi e calamari, direttamente dalla cattura al porto.

Eid El Salah Dorgham, imprenditore di terza generazione, ha sempre creduto nel potenziale dell’Italia e dell’Europa, mettendo a frutto la sua esperienza internazionale: oggi alla guida dell’azienda si affianca la giurista Alessia Budetta, Chief Financial Officer, e la figlia Sara Dorgham, laureata in Scienze Politiche.