Il gigante Dohler si mangia la startup Nukoko

Due anni fa, in pieno inizio di crisi del cacao, era la startup balzata improvvisamente alle cronache mondiali per avere sviluppato una tecnologia che trasforma le fave propriamente dette in cioccolato (leggi notizia EFA News). Di oggi é la notizia che Nukoko, questo il nome della startup tecnologica britannica specializzata in alternative al cioccolato senza cacao é stata acquistata da Döhler pro...