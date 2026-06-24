Hotel. Mangia's, prosegue espansione nel luxury

Il gruppo Mangia’s, composto da Aeroviaggi S.p.A. e le società controllate Pollina Resort Srl e Grand Hotel et Des Palmes Srl., operante nel settore ospitalità attraverso il brand Mangia’s Hotels & Resorts, chiude il 2025 registrando performance in crescita. Al 31 dicembre 2025, Aeroviaggi S.p.A. ha registrato ricavi pari a 119,064 milioni di euro, (+27% vs 2024); mentre a livello aggregato il valore della produzione si è attestato a 138,9 milioni di euro +34% rispetto a 104 milioni di euro registrati nel 2024. L’ebitda è stato pari a 9,7 milioni di euro, in crescita del 48% rispetto al 2024, con un ebitda margin dell’8,2%.

A livello aggregato, l’ebitda ha raggiunto 16,7 milioni di euro, in aumento del 68% rispetto al 2024, con un margine del 12%, "risultato sostenuto dal miglioramento del mix di clientela". L’utile netto di esercizio si è attestato a 2,3 milioni di euro, mentre l’utile netto aggregato ha raggiunto 4,8 milioni di euro.

La struttura patrimoniale presenta un patrimonio netto pari a 159 milioni di euro e un totale attivo di 308 milioni di euro al 31 dicembre 2025: a livello aggregato, il patrimonio netto si attesta a 190,5 milioni di euro, con un totale attivo pari a 366,7 milioni di euro.

Attraverso il brand Mangia’s Hotels & Resorts, il gruppo, spiega il comunicato ufficiale, "prosegue il proprio percorso di consolidamento nel mercato dell'ospitalità italiana e internazionale, con una strategia focalizzata sul segmento luxury e upper-upscale, sull’internazionalizzazione della domanda e sulla valorizzazione di destinazioni ad alto potenziale paesaggistico, culturale e turistico".

La struttura del portfolio prevede:

Icona’s Collection nel segmento luxury, con i primi asset rappresentati da Icona’s Costa Ragusa Resort 5L e Grand Hotel et Des Palmes 5L;

resort 5 stelle upper-upscale;

un nuovo brand 4 stelle dedicato al segmento family e leisure accessibile;

partnership strategiche con brand internazionali quali Autograph Collection del portfolio Marriott International e Curio Collection by Hilton.

Nel triennio 2023–2025 il gruppo ha realizzato investimenti complessivi per 47,2 milioni di euro, di cui 15,2 milioni destinati alla ristrutturazione di asset alberghieri di proprietà e 32 milioni all’acquisizione di partecipazioni in nuove strutture e investimenti in società partecipate.

Per i prossimi tre anni il piano investimenti prevede circa 180 milioni di euro, focalizzati sul riposizionamento e miglioramento qualitativo del portfolio, sullo sviluppo di nuove destinazioni strategiche e sulla riqualificazione degli asset esistenti. Circa il 40% degli investimenti sarà dedicato agli asset del nuovo brand luxury Icona’s Collection.

Il 2026 presenta tre nuovi asset in ingresso nel portfolio: Mangia’s Costa Ragusa Borgo 5 stelle, con apertura prevista il 1° luglio 2026, Icona’s Costa Ragusa Resort 5L (parte di Icona’s Collection), con apertura prevista il 1° agosto 2026 e Acacia Resort, entrato recentemente a far parte del portfolio 4 stelle del Gruppo. Tra le priorità del nuovo esercizio, c'è l’espansione di Icona’s Collection che punta a raggiungere 10 proprietà iconiche tra city hotel e resort entro il 2031.

“Con Icona’s Collection vogliamo dare ulteriore sviluppo alla strategia di espansione spiega Marcello Mangia, ceo & presidente del Gruppo di famiglia Il piano di investimenti da 180 milioni di euro e i risultati del 2025, con un ebitda in crescita del 68% e un patrimonio netto pari a 190,5 milioni di euro, confermano la capacità del gruppo di sostenere questa evoluzione”.