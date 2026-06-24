Prosciutto di Parma protagonista al Summer Fancy Food Show

Il Consorzio del Prosciutto di Parma rinnova la propria presenza al Summer Fancy Food Show, in programma a New York dal 28 al 30 giugno presso il Jacob K. Javits Convention Center. Punto di riferimento per il settore food & beverage negli Stati Uniti, la manifestazione rappresenta una vetrina strategica per la promozione internazionale del Parma Do. Anche quest'anno il Consorzio sarà presente con uno stand istituzionale a disposizione delle aziende consorziate, con l'obiettivo di valorizzare il prodotto e confrontarsi con importatori, distributori, buyer e rappresentanti delle istituzioni.

"Il Summer Fancy Food Show rappresenta da sempre un appuntamento di grande rilevanza per il Prosciutto di Parma. Quest'anno vi prendiamo parte in un contesto particolarmente complesso: l'introduzione dei dazi da parte dell'amministrazione americana ha inevitabilmente inciso sugli scambi commerciali, determinando nel 2025 una contrazione delle vendite del nostro prodotto negli Stati Uniti pari al -8%, andamento che si è confermato anche nel primo semestre dell'anno in corso. Nonostante ciò, il mercato statunitense continua a rappresentare il principale sbocco estero per il Prosciutto di Parma e un partner commerciale di primaria importanza", commenta Alessandro Utini, presidente del Consorzio del Prosciutto di Parma.

"La situazione attuale è senza dubbio caratterizzata da una profonda incertezza, aggravata dalla significativa svalutazione del dollaro rispetto all'euro, che ha ulteriormente amplificato l'impatto delle maggiorazioni di prezzo legate alle misure tariffarie. In questo scenario, la nostra presenza a New York assume un valore ancora più significativo: oltre a promuovere la qualità, l'autenticità e la tradizione che contraddistinguono il Prosciutto di Parma, sarà un'importante occasione di dialogo con il mercato e con gli stakeholder americani, con l'obiettivo di consolidare una relazione commerciale che nel tempo si è dimostrata fondamentale e che riteniamo debba essere preservata e ulteriormente rafforzata", conclude Utini.

Nel 2025, le esportazioni del Prosciutto di Parma hanno generato un fatturato di 315 milioni di euro, grazie a quasi 2,5 milioni di prosciutti esportati, pari al 37% della produzione totale. Di questi, circa 730.000 hanno avuto come destinazione gli Stati Uniti, con una flessione di 70.000 unità rispetto all'anno precedente, conseguenza delle barriere tariffarie introdotte sul mercato americano. Il valore dell’export Usa ha sfiorato per il Prosciutto di Parma quota 100 milioni di euro.