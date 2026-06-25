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Alice Pizza: giro di fondi proprietari
Taste of Italy (Green Arrow Capital) passa la mano a Made in Italy Fund II e Capdesia
Green Arrow Capital, ha annunciato attraverso il fondo Taste of Italy - acquisito da DeA Capital Alternative Funds - di aver siglato un accordo vincolante per la cessione del 100% della partecipata Alice Pizza S.p.A. a Made in Italy Fund II (Quadrivio e Pambianco) insieme a Capdesia Group e ad altri co-investitori. Il fondo Taste of Italy detiene indirettamente circa il 70% della società, mentre il...
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EFA News - European Food Agency
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