Alice Pizza: giro di fondi proprietari

Green Arrow Capital, ha annunciato attraverso il fondo Taste of Italy - acquisito da DeA Capital Alternative Funds - di aver siglato un accordo vincolante per la cessione del 100% della partecipata Alice Pizza S.p.A. a Made in Italy Fund II (Quadrivio e Pambianco) insieme a Capdesia Group e ad altri co-investitori. Il fondo Taste of Italy detiene indirettamente circa il 70% della società, mentre il...