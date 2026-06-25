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Turismo, destagionalizzazione strategica ma occorrono investimenti e AI
Confindustria Alberghi punta su eventi in bassa stagione e su nuovi strumenti per le prenotazioni
"Attrattività, progettualità, competitività sono tre temi fondamentali relativi al turismo". Lo ha dichiarato Antonio Zacchera, vicepresidente vicario Confindustria Alberghi, durante l’evento Real Estate & Hospitality Summit 2026 del Sole 24 Ore svoltosi a Roma. "Sull’attrattività - prosegue Zacchera - influiscono infrastrutture obsolete e una normativa vecchia. In molti comuni abbiamo piani regolato...
Fc - 61244
EFA News - European Food Agency
EFA News - European Food Agency