Hershey soffia il presidente a PepsiCo

The Hershey Company ha annunciato che Heather Hoytink è stata nominata presidente per gli Stati Uniti, con decorrenza a partire dall'8 luglio 2026. Il cambio della guardia si e reso necessario visto che a metà aprile scorso il presidente Usa Andrew Archambault si è dimesso improvvisamente (leggi notizia EFA News).

Hoytink porta con sé oltre 20 anni di esperienza nella leadership commerciale, delle vendite e delle operazioni, ricoprendo da ultimo il ruolo di Senior Vice President e Chief Commercial Officer per la divisione U.S. Away From Home Beverages presso PepsiCo. In questo ruolo, Hoytink ha guidato l'agenda commerciale e dei canali di distribuzione delle bevande in Nord America per il canale "Away From Home" (fuori casa), collaborando a stretto contatto con i maggiori clienti nazionali del settore per stimolare la crescita e plasmare il modo in cui milioni di consumatori vivono i marchi iconici dell'azienda.

In precedenza, in qualità di Presidente della Divisione Sud, ha guidato una regione vasta e diversificata attraverso un periodo di crescita sostenuta dei ricavi e di significativa espansione dei margini, guadagnandosi la reputazione di leader commerciale trasformativa, nota per sbloccare la crescita attraverso solide partnership con i clienti, una disciplina esecutiva e team ad alte prestazioni.

"Siamo entusiasti di accogliere Heather in Hershey - ha dichiarato Kirk Tanner, presidente e ceo di The Hershey Company - È una leader straordinaria, dotata di profonde relazioni con i clienti, della disciplina operativa necessaria per operare su vasta scala e di un percorso di crescita che accelererà le nostre attività negli Stati Uniti. La sua esperienza alla guida di alcune delle organizzazioni commerciali e di clientela più grandi e complesse del settore la rende eccezionalmente idonea a guidare il nostro team verso la prossima generazione di crescita".

In qualità di Presidente per gli Stati Uniti, Hoytink avrà la responsabilità end-to-end delle attività commerciali di Hershey negli Stati Uniti, guidando l'esecuzione dell'intero portafoglio di snack dell'azienda, che comprende dolciumi, snack salati e prodotti proteici. Porterà avanti il modello commerciale "ONE Hershey", introducendo un approccio unificato che offre un valore maggiore sia ai partner della vendita al dettaglio sia ai consumatori, guidando al contempo la crescita nei canali fuori casa, omnicanale, digitali e in altri canali emergenti.

"I marchi iconici di Hershey, le forti partnership con i clienti e un team di talento creano una base incredibile per la crescita - ha affermato Hoytink - Trovo grande energia nel costruire team vincenti, nell'investire nelle persone e nel lavorare a stretto contatto con i clienti per sbloccare nuove opportunità. Non vedo l'ora di collaborare con il team per dare continuità allo slancio esistente, continuare a soddisfare clienti e consumatori e guidare insieme il prossimo capitolo della crescita".

Hoytink ha conseguito una laurea in marketing e comunicazione presso l'Università del Wisconsin-Eau Claire e ha completato programmi di formazione executive presso la Tuck School of Business di Dartmouth e la Harvard Business School.

The Hershey Company è un'azienda leader nel settore degli snack, con l'obiettivo di creare più momenti di bontà e la visione di guidare la prossima generazione di snack. Hershey unisce oltre 20.000 dipendenti in tutto il mondo per offrire prodotti deliziosi e di alta qualità attraverso più di 85 marchi in circa 65 paesi, generando oltre 11,7 miliardi di dollari di ricavi annuali.