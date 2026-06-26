UE. Sicurezza alimentare: crescono notifiche sui rischi

La Commissione europea ha pubblicato la sua relazione annuale sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di controlli ufficiali nella filiera agroalimentare. La relazione esamina la Rete di allerta e cooperazione (Acn), il quadro di riferimento a livello UE attraverso il quale la Commissione e gli Stati membri collaborano per tutelare la sicurezza alimentare, condividendo allerte e notifiche di non conformità e indagando tempestivamente sui problemi.

La relazione di quest'anno rivela un aumento dell'11% del numero complessivo di notifiche (10.490) nel 2025 rispetto all'anno precedente. Le notifiche sui rischi per la sicurezza alimentare, tramite il Sistema di allerta rapida per alimenti e mangimi della Commissione, sono aumentate del 2% lo scorso anno, raggiungendo quota 5.344. Questo incremento dimostra la vigilanza delle autorità di controllo dell'Unione Europea nell'individuare i problemi di sicurezza alimentare e dei mangimi e il valore aggiunto del coordinamento a livello UE. Come negli anni precedenti, frutta e verdura hanno rappresentato il maggior numero di notifiche di non conformità (18%).

La relazione illustra anche due nuove reti relative agli animali da compagnia e al benessere animale. La Rete per il benessere degli animali, nel suo primo anno completo di attività, ha dimostrato dinamismo, in particolare nell'affrontare le problematiche relative al trasporto transfrontaliero. La Rete per gli animali da compagnia si concentra in particolare sulla tutela del benessere di cani e gatti. Nel contesto delle nuove norme UE sul benessere di cani e gatti, questa rete sarà uno strumento fondamentale per contrastare il commercio illegale, la falsificazione di documenti e i rischi per la salute pubblica associati a questi animali.

Il ruolo cruciale della Rete per il benessere degli animali nel monitoraggio della sicurezza della filiera alimentare dell'UE è destinato a rafforzarsi ulteriormente nei prossimi anni, in seguito al lancio di TraceMap nel 2026. Questo strumento migliorerà la tracciabilità, utilizzando l'intelligenza artificiale per collegare grandi quantità di dati e consentire l'individuazione precoce dei rischi.