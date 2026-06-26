UE: cresce utilizzo fertilizzanti minerali

Secondo Eurorstat, nel 2024, nell'Unione Europea sono state utilizzate 9,8 milioni di tonnellate di fertilizzanti minerali (azoto e fosforo) per la produzione agricola. Ciò ha rappresentato un aumento del 6% rispetto alla quantità utilizzata nel 2023 (9,2 milioni di tonnellate), pur rimanendo inferiore del 15,8% rispetto al picco relativo del 2017.

Sebbene i fertilizzanti azotati e fosfatici svolgano un ruolo cruciale nell'incrementare le rese agricole, il loro uso eccessivo può causare la lisciviazione dei nutrienti (deflusso superficiale), danneggiando gli ecosistemi e contribuendo all'inquinamento idrico e del suolo.

L'utilizzo di fertilizzanti a base di azoto nella produzione agricola dell'UE è aumentato fino a raggiungere circa 8,9 milioni di tonnellate nel 2024, con un incremento annuo del 5,8%.

L'utilizzo di fertilizzanti a base di azoto in agricoltura è risultato più elevato nei principali paesi produttori dell'UE, in particolare Francia (1,8 milioni di tonnellate), Germania (1,1 milioni di tonnellate) e Spagna (0,9 milioni di tonnellate).

Nel 2024, l'utilizzo di fertilizzanti fosfatici nell'agricoltura dell'UE è stato pari a 0,9 milioni di tonnellate, con un forte aumento (7,7%) rispetto al livello del 2023. I paesi con il maggiore utilizzo di fertilizzanti a base di fosforo in agricoltura sono stati Spagna (0,14 milioni di tonnellate), Francia (0,12 milioni di tonnellate), Italia (0,10 milioni di tonnellate), Romania (0,09 milioni di tonnellate) e Germania (0,07 milioni di tonnellate); insieme, questi paesi hanno rappresentato oltre la metà del consumo totale dell'UE.