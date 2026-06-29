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Benefit Competition: l'agroalimentare vince la terza tappa
Ad Ancona il percorso Mimit per lo sviluppo sostenibile dei territori
Si è svolta ad Ancona la terza tappa della Benefit Competition, il percorso promosso dal ministero delle Imprese e del Made in Italy per valorizzare le imprese che integrano obiettivi economici e finalità di beneficio comune, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei territori e delle comunità. La competizione rappresenta un'occasione di confronto tra realtà imprenditoriali che hanno scelto di ado...
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EFA News - European Food Agency
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