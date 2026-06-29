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CLARA MOSCHINI

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Agromonte cresce nel 2025

Si consolida la strategia internazionale, con un export che copre il 22% del volume d'affari

Il 2025 si è chiuso con risultati positivi per la siciliana Agromonte, che conferma il proprio percorso di crescita nel mercato delle conserve rosse. Un anno particolarmente significativo per l’azienda che ha festeggiato il 25° anniversario della sua nascita, accompagnato da importanti risultati economici, industriali e commerciali.L’azienda, con sede a Chiaramonte Gulfi (RG), ha infatti registrato un fa...

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EFA News - European Food Agency
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