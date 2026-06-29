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Somec, estate all'insegna di crociere e ristoranti
Due nuove commesse su navi da crociera. Contratto anche per il ristorante "La Volta" a Milano
Somec S.p.A. azienda specializzata in progetti complessi chiavi in mano nell'ingegneria civile e navale, comunica oggi l'acquisizione di nuove commesse navali per 54 milioni di euro. Si tratta di due distinti ordini, affidati da un primario gruppo cantieristico italiano, che riguardano la fornitura e l'installazione di sistemi vetrati su sette navi da crociera di nuova costruzione, destinate a due...
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EFA News - European Food Agency
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