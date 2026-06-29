Cvc Capital Partners rileva Irca da Advent

Cvc Capital Partners IX ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione di Irca, produttore globale B2B di ingredienti per l’industria alimentare, il food service e i canali artigianali, da Advent. Irca, che ha sede a Gallarate (VA), produce ingredienti ad alto valore aggiunto e prodotti semilavorati per i mercati della pasticceria, della panificazione, del cioccolato e del gelato. La società opera attr...