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Grandi manovre in Cvc
Chiuso il fondo Catalyst III che ha raccolto tre miliardi di euro: ceduti i porti turistici
Pochi giorni dopo l'accordo per l’acquisizione da Advent di Irca, produttore globale B2B di ingredienti per l’industria alimentare, il food service e i canali artigianali (leggi notizia EFA News) CVC Capital Partners annuncia la chiusura definitiva di CVC Capital Partners Catalyst III (“Catalyst III”), il suo fondo di private equity focalizzato sul segmento mid-market europeo, a una cifra di circ...
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EFA News - European Food Agency
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