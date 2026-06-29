Tipici panini dolci ripieni slovacchi diventano Igp

La Commissione europea ha approvato la registrazione del Brhlovské podlievané buchty come indicazione geografica protetta. I Brhlovské podlievané buchty sono panini lievitati al forno ripieni di semi di papavero zuccherati o marmellata di prugne, originari del villaggio di Brhlovce e della zona circostante nel sud-ovest della Slovacchia. Il prodotto è riconoscibile per la sua consistenza morbida e soffice e la crosta marrone-dorata.

I Brhlovské podlievané buchty sono caratterizzati da un metodo di preparazione distintivo: dopo una cottura parziale, i panini sono ricoperti da una miscela dolce di latte e panna e cotti di nuovo, il che conferisce loro la tipica superficie umida e il sapore ricco. Il prodotto è strettamente legato alle tradizioni culinarie locali e al know-how tramandato da generazioni e rimane una parte importante della cultura gastronomica del territorio, sia per i locali che per i turisti.



