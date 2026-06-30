Kfc guarda a Sud, con 10 aperture entro fine anno

Ci sono il Sud e le Isole al centro della strategia di sviluppo di Kfc in Italia nei prossimi mesi. Durante l’estate, il brand leader del pollo fritto nel mondo accompagna i suoi fan in vacanza verso il mare, con nuove aperture a Reggio Calabria, Pescara e Bari, che faranno da apripista di un piano che prevede in totale 10 nuovi ristoranti entro la fine del 2026, dislocati tra Abruzzo, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Un piano che ha alle spalle un investimento complessivo di circa 10 milioni di euro e crea 250 nuovi posti di lavoro nei territori coinvolti. Il brand, che oggi conta 155 ristoranti in Italia, porterà così a 53 il numero di locali aperti al Sud e nelle Isole, rafforzando ulteriormente la propria presenza in queste regioni e incidendo in modo significativo sull’occupazione nel territorio.

“Il Sud e le Isole rappresentano un'area sempre più strategica nel percorso di crescita di Kfc in Italia. Gli investimenti che stiamo realizzando rispondono a una visione di lungo periodo: rafforzare la nostra presenza in territori ad alto potenziale, contribuendo al tempo stesso alla crescita economica locale e alla creazione di nuova occupazione", commenta Corrado Cagnola, amministratore delegato di Kfc in Italia. "I risultati ottenuti nell'ultimo anno confermano la validità di questa strategia: con 15 nuovi ristoranti aperti nel 2025 nel Sud Italia abbiamo infatti accelerato in modo significativo il nostro sviluppo nell'area”.

Lo sviluppo di Kfc nelle regioni meridionali del Paese si inserisce nel quadro di crescita fotografato anche da stime nazionali. Secondo l’ultimo rapporto di Bankitalia sull’economia delle regioni, nel 2025 la regione che è cresciuta più di tutte le altre è stata la Calabria (+1,1%), e in generale il Pil del Mezzogiorno ha registrato la maggior crescita del Paese nel periodo 2022-2025 (9,5%, contro il 6,6% del Centro-Nord).

La prima apertura di questa fase di sviluppo porta Kfc nel cuore di Reggio Calabria, con il nuovo ristorante di Corso Garibaldi 382 inaugurato il 25 giugno, che crea 30 nuovi posti di lavoro. È il primo locale del brand ad aprire nel capoluogo ed è gestito in franchising da T-Fried Chicken. Con 97 posti a sedere in sala e il servizio di asporto e delivery, punta a diventare un nuovo punto di riferimento per famiglie, giovani e turisti nel centro della città.

In Abruzzo si inaugura il 2 luglio il nuovo ristorante Kfc presso il Sant’Angelo Outlet in via Moscarola a Città Sant’Angelo, nell’area di Pescara: il locale offrirà 112 posti interni e 48 nel dehor, generando 22 nuovi posti di lavoro. Con agosto anche il territorio di Bari si arricchisce di un nuovo ristorante Kfc, presso il Centro Commerciale Bariblu a Triggiano, con 20 nuovi posti di lavoro che si aggiungono a quelli che il brand ha attivato negli anni nella Regione, dove sono presenti già 5 ristoranti.

L’accelerazione dello sviluppo di Kfc in Italia risponde a una strategia del brand a livello nazionale: dopo aver raggiunto i 150 ristoranti a fine 2025, il piano prevede 35 nuove aperture nel 2026, per arrivare a 185 locali con oltre 800 nuovi posti di lavoro e circa 35 milioni di euro di investimenti nell’anno. Guardando al medio periodo, l’obiettivo è raggiungere 250 ristoranti entro il 2028, con oltre 6000 persone occupate e un investimento complessivo di 105 milioni di euro, portando la presenza del brand in tutte le regioni italiane.