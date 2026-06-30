Lombardia: 98 mln euro destinati a 185 aziende agricole

L’investimento di Regione Lombardia per il futuro dell’agricoltura, sostenendo con finanziamenti le imprese che scelgono di rendersi più competitive, continua. Con il decreto pubblicato martedì 30 giugno 2026 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (Burl) vengono infatti finanziate 185 aziende agricole nell’ambito dell’intervento Srd01 ‘Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole’ del Complemento regionale allo Sviluppo Rurale della Pac 2023-2027. Le risorse assegnate ammontano complessivamente a 97,8 milioni di euro.

“Con questo provvedimento", dichiara l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste Alessandro Beduschi. "Regione Lombardia conferma una scelta precisa. Che è quella di accompagnare gli imprenditori agricoli che investono in innovazione, efficienza e sviluppo”. “Queste sono risorse", sottolinea, "che permetteranno alle aziende di migliorare la propria capacità produttiva, affrontare con strumenti più moderni le sfide del mercato e rafforzare la competitività di un comparto che rappresenta uno dei principali motori economici della nostra regione”.

Grazie all’incremento della dotazione finanziaria dell’intervento, Regione Lombardia ha potuto portare le risorse disponibili dai 65 milioni precedenti agli attuali 97.755.741 euro. I progetti finanziati riguardano tutte le principali tipologie di imprese agricole previste dal bando: 23 aziende zootecniche di montagna, 17 aziende vegetali di montagna, 47 aziende zootecniche di pianura e 98 aziende vegetali di pianura. Le graduatorie manterranno validità fino al 31 dicembre 2026, così da consentire l’eventuale finanziamento di ulteriori domande qualora si rendessero disponibili nuove risorse.

“Ogni euro investito nell’agricoltura", rimarca l’assessore, "genera un valore economico, occupazione e sviluppo per i territori interessati”. “Il nostro obiettivo", conclude Beduschi, "è mettere le imprese nelle condizioni di programmare il futuro con fiducia, sostenendo gli investimenti che migliorano produttività, sostenibilità e qualità delle produzioni lombarde. Continuiamo così a rafforzare una delle eccellenze che rendono la Lombardia leader dell’agroalimentare italiano”.