Orsero accelera in Nord America

Il Gruppo Orsero, leader europeo nell’importazione e distribuzione di frutta e verdura fresca, e il Gruppo Trucco, uno dei principali distributori di prodotti ortofrutticoli freschi negli Stati Uniti, annunciano una partnership strategica che consentirà alle due aziende di crescere nei mercati chiave e di generare importanti efficienze operative. Orsero e Trucco hanno formalizzato una joint venture, con l’ingresso di Orsero nel capitale di Trucco, unendo competenze complementari e una visione condivisa di sviluppo a lungo termine per il mercato ortofrutticolo nordamericano. Non sono stati resi noti i dettagli finanziari della transazione.

Nick Pacia, proprietario e ceo di Trucco, manterrà la partecipazione di maggioranza e la guida operativa della società, garantendo piena continuità nelle relazioni commerciali, nella cultura aziendale e nelle competenze che hanno reso Trucco un punto di riferimento nel settore ortofrutticolo statunitense. L’accordo riflette l’ambizione condivisa delle parti di rafforzare progressivamente il proprio impegno nella partnership.

Con sedi nel Bronx (New York) e a Vineland (New Jersey), il Gruppo Trucco commercializza e distribuisce un’ampia gamma di prodotti ortofrutticoli, tra cui kiwi, mirtilli, agrumi, ciliegie, aglio, castagne e frutta secca. Orsero, distributore specializzato con una consolidata esperienza nei prodotti ad alto valore aggiunto, offre una gamma complementare che arricchirà l’attuale portafoglio di Trucco. Le due aziende faranno leva su queste sinergie per rafforzare le proprie competenze e creare nuove opportunità per i propri clienti.

"Trucco - spiega il proprietario e ceo Nick Pacia - ha costruito il proprio successo mettendo al primo posto clienti e dipendenti e adottando decisioni oculate che favoriscono una crescita sostenibile a lungo termine. Orsero è il partner ideale per aiutarci a consolidare queste basi. Insieme, Trucco e Orsero potranno rafforzare l’impegno comune a fornire prodotti ortofrutticoli di altissima qualità attraverso reti di approvvigionamento e distribuzione perfettamente integrate”.

“Per me - aggiunge Pacia - era importante che questa partnership preservasse ciò che ha determinato il successo di Trucco nel corso delle generazioni: la leadership, le relazioni e l’impegno verso l’eccellenza che i nostri partner e dipendenti hanno imparato a conoscere e di cui si fidano. Non vedo l’ora di portare avanti i nostri obiettivi comuni di espandere le attività di Trucco negli Stati Uniti e in Canada e di ampliare la gamma di prodotti che possiamo offrire ai clienti”.

Un elemento centrale dell’accordo è la continuità gestionale. Nick Pacia manterrà i propri ruoli di leadership, mentre Raffaella Orsero, vice presidente e ceo di Orsero, e Matteo Colombini, ceo di Orsero, entreranno nel consiglio di amministrazione di Trucco insieme a Sasha LoPresti, vicepresidente di Trucco, e Nicholas Pacia, direttore operativo di Trucco.

"Questo è un momento storico per Orsero - dichiarano Raffaella Orsero e Matteo Colombini - Per la prima volta entriamo negli Stati Uniti, il mercato di consumo più grande e dinamico al mondo per i prodotti ortofrutticoli freschi. L’investimento di Orsero in Trucco rappresenta una svolta trasformativa per il Gruppo, in quanto offre la possibilità di posizionarsi in una nuova geografia, che svolgerà un ruolo fondamentale nel nostro percorso di crescita futuro. Gli Stati Uniti rappresentano, infatti, un mercato in espansione, ricco di opportunità e sinergie commerciali e caratterizzato da una crescente domanda di prodotto fresco”.

TRUCCO

Trucco, Inc. è uno dei principali importatori e distributori statunitensi di prodotti ortofrutticoli freschi, frutta disidratata e frutta secca. L’azienda familiare affonda le proprie radici nel 1937, presso il Washington Street Produce Market di Manhattan. Trucco è riconosciuta per la rapidità, l’affidabilità e la sicurezza delle proprie consegne a clienti della distribuzione organizzata, della vendita al dettaglio e del food service in tutti gli Stati Uniti.

Inizialmente nota come leader di mercato nelle castagne fresche italiane, Trucco ha ampliato il proprio portafoglio includendo prodotti premium come kiwi, mirtilli, agrumi, ciliegie, aglio, castagne e frutta secca. Grazie a una rete globale di produttori partner di eccellenza, Trucco garantisce una disponibilità costante durante tutto l’anno di prodotti nutrienti commercializzati attraverso i marchi di fiducia KiwiStar, TruStar e Fresco. Trucco è inoltre uno dei principali distributori di kiwi Zespri negli Stati Uniti.

Operando da strutture all’avanguardia a temperatura controllata in New Jersey e New York, incluso il proprio centro logistico integrato di Vineland, Trucco combina logistica avanzata, rigorosi standard di sicurezza alimentare e competenze maturate in generazioni di attività, per portare sulle tavole americane il meglio dell’ortofrutta mondiale.

ORSERO

Orsero S.p.A è la holding dell’omonimo gruppo italiano e internazionale tra i leader nell’Europa mediterranea per l’importazione e la distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi. Il Gruppo Orsero è nato oltre 50 anni fa per iniziativa della famiglia Orsero, attiva già a partire dagli anni ‘40 nel settore ortofrutticolo, in partnership con altri imprenditori; nel corso dei decenni, il Gruppo Orsero ha ampliato le proprie attività sia dal punto di vista territoriale, sino alla attuale presenza geografica in Italia, Francia, Spagna, Portogallo, Grecia, Messico, Costa Rica e Colombia, sia dal punto di vista merceologico e settoriale, secondo un modello di c.d. integrazione verticale. Il business model del Gruppo Orsero prevede, infatti, accanto all’attività di distribuzione di prodotti ortofrutticoli freschi, un’attività nel settore dell’import di banane e ananas mediante l’utilizzo di navi di proprietà. Nel corso del 2012, il Gruppo ha lanciato il marchio per banane e ananas “F.lli Orsero”, che esprime il senso della tradizione e della passione di una grande azienda familiare italiana per prodotti ortofrutticoli di altissima gamma. Le azioni ordinarie di Orsero sono quotate sul segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana.