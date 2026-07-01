Piovono premi su Distilleria Nardini e Domenis 1898

Dall’International Wine & Spirit Competition all’Alambicco d’Oro, fino ai World Grappa Awards e ai Grappa Awards Città del Vino, il 2026 si conferma un anno di importanti riconoscimenti per Distilleria Nardini e Domenis 1898, premiate in alcuni tra i più autorevoli concorsi nazionali e internazionali dedicati al mondo dei distillati.

Un risultato che racconta la solidità di un percorso fondato sulla qualità, sulla valorizzazione della tradizione e su una costante attenzione all’evoluzione del gusto. A essere premiate sono infatti diverse espressioni della produzione, dalle grappe bianche alle riserve, fino agli amari e al gin, a conferma della capacità delle due distillerie di interpretare con coerenza e personalità categorie differenti.

All’International Wine & Spirit Competition, storico concorso fondato nel 1969 e considerato tra i più prestigiosi appuntamenti mondiali per il settore wine & spirits, Nardini ha ottenuto la medaglia d’oro con Nardini Riserva Bortolo Nardini 7 Anni. A questo riconoscimento si aggiungono le medaglie d’argento assegnate a Grappa Bianca, Acqua di Mandorla e Grappa Riserva 3 Anni, oltre ai bronzi conquistati da Rosso Nardini, Amaro Nardini e Garage Gin nella categoria Spirit. Lo stesso Garage Gin ha inoltre ottenuto la medaglia d’argento nella categoria Gin & Tonic.

Importante anche il risultato raggiunto all’Alambicco d’Oro, il premio promosso da ANAG, l’Associazione Nazionale Assaggiatori Grappa e Acquaviti, che valorizza grappe, acquaviti e distillati italiani di qualità. In questa edizione Nardini ha conquistato quattro medaglie d’oro con Grappa Riserva 3 Anni, Grappa Riserva Selezione 5 Anni, Grappa Riserva Selezione 7 Anni e Grappa Extrafina. Medaglia d’argento, invece, per Grappa Bianca e Garage Gin.

Ai World Grappa Awards, competizione internazionale dedicata al mondo della grappa e dei distillati di vinaccia, Amaro Nardini ha ottenuto la medaglia di bronzo, confermando ancora una volta la riconoscibilità e la qualità di una delle etichette più iconiche della distilleria.

Infine, ai Grappa Awards Città del Vino, concorso dedicato alla valorizzazione delle migliori grappe italiane, sono arrivate due medaglie d’oro: una per Riserva 7 Anni Nardini e una per Storica Riserva Barrique Millesimata Domenis. La Storica Nera Domenis invece si è aggiudicata la medaglia d’argento.

"Essere premiati in concorsi così autorevoli - dichiara Michele Viscidi, amministratore delegato di Distilleria Nardini - rappresenta per noi una conferma importante del lavoro che portiamo avanti ogni giorno. Ogni medaglia racconta l’impegno delle nostre distillerie nella ricerca della qualità, nel rispetto della tradizione e nella capacità di continuare a innovare senza perdere la nostra identità. È un risultato che condividiamo con tutte le persone che contribuiscono, con passione e competenza, a rendere Nardini e Domenis due realtà di riferimento nel mondo dei distillati".

Questi riconoscimenti confermano il valore di un patrimonio produttivo che unisce storia, territorio e competenza tecnica, rafforzando il ruolo di Distilleria Nardini e Domenis 1898 nel panorama italiano e internazionale dei distillati.