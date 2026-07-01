Lollobrigida: "Impianti energia siano compatibili con agricoltura"

Gli impianti di produzione energetica devono essere compatibili con la produzione agricola. A ricordarlo è stato il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenendo a Roma alla presentazione di "Rinnovabile è Agricoltura", progetto della Cia Agricoltori italiani. Il ministro ha garantito il proprio impegno accanto alle associazioni agricole affinché tale compatibilità sia quanto prima verificata: "Su questo evidentemente andranno posti dei paletti chiari e delle regole chiare per verificare che chi dice che produrrà energia compatibilmente con il terreno agricolo lo faccia davvero", ha rimarcato.

Da qui la proposta: "Nel caso diverso, quando uno volesse utilizzare il proprio terreno per produrre energia, quindi produzione industriale, può chiedere la modifica della destinazione d'uso del terreno ed evidentemente non farlo risultare agricolo beneficiando di quelli che sono tutti gli elementi agevolativi che il sistema Italia ha garantito e anche l'Unione europea ha garantito agli agricoltori proprio in funzione di due elementi, quello della sicurezza alimentare da una parte e quello, dall'altra, della manutenzione e della cura del territorio che gli agricoltori fanno in primo luogo come custodi dello stesso ed è per questo che vengono messi al centro del nostro interesse".