Daruma Sushi arriva a Roma in esclusiva su Deliveroo

Deliveroo e Daruma Sushi, catena di riferimento per la cucina giapponese a Roma, hanno siglato un accordo di partnership in esclusiva. A partire da fine giugno, Deliveroo è l’unica piattaforma di food delivery dove è possibile trovare le specialità Daruma Sushi nella Capitale.

Per Daruma si tratta di un ritorno su Deliveroo, dove aveva fatto il suo esordio nel 2016, nell’anno di apertura della piattaforma di food delivery a Roma, entrando nell'app come primo ristorante di sushi attivo in città. Negli anni è diventato, con i suoi 5 punti vendita localizzati in aree centrali e strategiche della città, uno dei punti di riferimento della Capitale per gli amanti del giapponese. Rientra nell’accordo anche il nuovo brand creato da Daruma, dedicato ai fish burger: MeiYo, operativo con uno store.

Per Deliveroo l’accordo conferma la volontà dell’azienda di investire su Roma, tra le città più rilevanti in Italia nel panorama del food delivery e della ristorazione, puntando su un’offerta varia e ricca di eccellenze gastronomiche. L’annuncio dell’esclusiva è accompagnato da una campagna congiunta di affissioni, visibili nelle principali zone di Roma.

“La partnership con Daruma Sushi è un passo importante per rafforzare la nostra offerta a Roma con un gruppo che rappresenta un’eccellenza nell’ambito della cucina giapponese", ha commentato Federico Corbari, direttore commerciale di Deliveroo Italy. "È stato dieci anni fa il primo brand specializzato sul sushi ad affidarsi alla nostra app nella Capitale, oggi siamo orgogliosi che un brand di questa importanza abbia scelto nuovamente di affidarsi a Deliveroo e ne accogliamo il ritorno con l’obiettivo di abilitarne ulteriormente la crescita, attraverso la riconfigurazione del nostro modo di seguire i partner, la rinnovata qualità del nostro servizio e le soluzioni tecnologiche della nostra piattaforma in continua evoluzione”.

I fratelli Tesciuba, Alessio, Daniele e Dennis, fondatori dei brand Daruma e MeiYo hanno commentato: “Inizia un nuovo percorso con Deliveroo con cui possiamo dire di aver fatto dal 2016 la storia del delivery a Roma. La crescita del marchio Daruma in questi anni e i notevoli avanzamenti tecnologici della piattaforma di Deliveroo porteranno un ulteriore impulso di crescita”.