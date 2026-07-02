Furto nella cantina Banfi: sottratte 3.000 bottiglie pregiate

Nella notte tra domenica 28 e lunedì 29 giugno la cantina piemontese di Banfi, con sede a Strevi (AL), è stata vittima di un ingente furto. Sono state sottratte oltre 3.000 bottiglie, principalmente pregiate etichette di Alta Langa DOCG. Il furto di interi bancali lascia intendere che i ladri sapessero esattamente come muoversi: infatti, hanno selezionato con molta cura le bottiglie, scegliendo diverse referenze di Alta Langa, dalla Cuvée Aurora e Cuvée Aurora Rosé alla Riserva 100 Mesi.

Da anni investiamo in sistemi di rintracciabilità dei nostri prodotti e, in particolare, delle etichette di punta come l'Alta Langa - dichiara il Presidente di Banfi, Rodolfo Maralli - Le bottiglie sottratte sono, quindi, identificabili e potenzialmente rintracciabili lungo la filiera: un elemento che potrà rivelarsi determinante per le indagini e che rende più difficile la loro eventuale commercializzazione".

"Abbiamo deciso di rendere pubblica la notizia - conclude Maralli - per chiedere la collaborazione di clienti, operatori del settore e cittadini. Qualora le bottiglie dovessero comparire in contesti insoliti o attraverso canali di vendita non riconducibili a quelli ufficiali, invitiamo a segnalarlo alle autorità competenti o all'azienda. Ogni informazione potrà contribuire a ricostruire il percorso delle bottiglie rubate e a favorire l'individuazione dei responsabili".